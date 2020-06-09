 مدرب بشكتاش يفاجئ الإدارة ويتمسك ببقاء النني - بوابة الشروق
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مدرب بشكتاش يفاجئ الإدارة ويتمسك ببقاء النني

محمد عبد المحسن
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 2:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 2:09 م

فاجأ سيرجين يالتشين، المدير الفني لفريق بشكتاش التركي، إدارة ناديه بعد تمسكه ببقاء محمد النني، لاعب الفريق المعار من أرسنال الإنجليزي، ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد

ووفقًا لصحيفة «الصباح سبور» التركسة فإن يالتشين قال خلال اجتماعه مع رئيس النادي: «دعونا بالتأكيد نُبقي النني في الفريق في البداية، ديابي يمكن أن يفيدنا أيضًا، يمكنه أن يضيف لنا شيئا بسرعته».

وأضافت الصحيفة التركية أن يالتشين طلب أيضًا الإبقاء على خدمات المالي عبد الله ديابي نظرا لسرعته.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين النني والإدارة، بعدما طلبت إدارة الفريق التركي من اللاعبين التنازل عن المستحقات المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن النني رفض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا بل وهدد بعدم لعب المباريات المتبقية.


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