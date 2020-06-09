مرتضى: آل الشيخ تحمل تكاليف علاج الخطيب 3 مرات بقيمة 80 مليون جنيه

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أشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحمل تكاليف علاج محمود الخطيب رئيس الأهلي 3 مرات.

وقال مرتضى في تصريحات عبر "قناة الزمالك":«تركي عالجك يا خطيب 3 مرات على حسابه والتكلفة كانت حوالي 70 أو 80 مليون جنيه، قل هذا حدث أم لا؟ ».

وأكد مرتضى أن مجلس الأهلي حصل على مجموعة من الساعات كهدايا، وطالبهم بنفي ذلك حيث أشار:(قل الساعات أهي ومرتضى كاذب؟ الموضوع سهل هي مش الساعات في الخزنة طلعها؟"».

وطالب مرتضى مجلس إدارة الأهلي بالرد على أسئلته، التي يوجهها لهم، ونفي تلك الواقعة.