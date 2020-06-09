قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن هناك منطقة على مساحة 800 فدان بداخل المدينة الجديدة، تشمل أكثر من 42 ألف وحدة سكنية، مقسمة لأربعة قطاعات.

وأضاف في تصريحات لفضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن كل قطاع في المدينة يحتوي على 11 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى تسلم بعض المواطنين وحداتهم.

وذكر أن الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيرًا إلى وجود مركز خدمات في كل قطاع سكني، يشمل سوق تجاري وحضانة ووحدة صحية إضافة إلى مدرستين إحداهما للتعليم الأساسي والأخرى ثانوية، ومسجد وكنيسة.

وأكد أنه يتم الضغط على الشركات التي تعمل في مواقع عمل مدينة أكتوبر الجديدة؛ لإتمام الأعمال وتسليم الوحدات، مشيرًا إلى حدوث تعطل بسيط في المشروع في السابق؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.