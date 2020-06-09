وزارة التعليم في الصين تحذر الطلاب من العودة إلى أستراليا

حذرت وزارة التعليم في الصين الطلاب اليوم الثلاثاء، من العودة إلى أستراليا لاستكمال الدراسة، مشيرة إلى تفشي وباء كورونا في الفترة الحالية والتمييز الذي يتعرض له الآسيويون.

وطلبت وزارة التعليم من الطلبة أن يكونوا "على حذ"، وأن يقوموا بتقييم الخاطر التي قد تواجههم حال عودتهم إلى أستراليا.

وتعتزم كانبرا استئناف الدراسة بالجامعات في تموز/يوليو المقبل، بعد أشهر من تعليق الدراسة الفعلية التي تتضمن حضور الطلبة والمعلمين، بسبب تفشي الوباء.

وقالت الوزارة إن تفشي الوباء عالميا "لم يتم السيطرة عليه بشكل فعال"، وإن "هناك العديد من وقائع التمييز ضد الأسيويين التي حدثت في أستراليا" خلال فترة الوباء.

وأبلغ الأستراليون من أصول آسيوية عن نحو 400 واقعة اعتداء عنصري ضدهم منذ مطلع إبريل، بحسب مسح نشرته جماعات آسيوية أسترالية هذا الشهر.

وتصاعدت حدة التوترات بين الصين وأستراليا خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب دور بكين في بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد امتد التوتر إلى قطاعات مثل التجارة والتعليم.