الصحة السعودية: 20 إلى 45% من سكان المملكة أصيبوا بكورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، إن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن من 20 إلى 45% من السكان في المملكة قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أذاعته القناة الإخبارية السعودية، مساء الثلاثاء، أن هذه الإحصائيات للحالات التي تم فحصها مخبريًا، متابعًا: «ونعلم أنه قد يكون هناك عدد أكبر من ذلك غير مرصود، وخارج الرصد».

وأوضح أن القدرة على الاستكشاف لحالات كورونا بحكم الطاقة الموجودة للفحوص المخبرية، مستطردًا: «وهذا يدل على وجود انتشار مهول وسريع وعدد إصابات كبير».