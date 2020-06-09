تمكنت فتاة إيرلندية من جمع نحو 38 ألفا من فروخ الضفادع "الشراغف" خلال عطلتها بمنزلها الريفي بإيرلندا الشمالية بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا.

وتقول هنا ميكسورلي، لصحيفة الجارديان البريطانية إن الأمر بدأ بجمعها كمية من بيض الضفادع خوفا من جفافها وموتها في الشمس لتأخذها للبيت لتعليم أخيها الصغير ذي الـ9 سنوات، مضيفة أن الهواية تطورت لديها لتوسع مشروعها الذى تضمن حوضي مياه يحويان الصخور والطين اللازم لمعيشة الشراغف حديثة الفقس والتي وصل عددها إلى 37927 في شهرين ونصف.

وتتابع أنها استشارت هيئة البيئة في شمال إيرلندا بشأن تغذية الضفادع فأشاروا عليها بإطعامها الخس المسلوق والسبانخ مع تغيير المياه يوميا وتخصيص لتر من الماء لكل 4 شراغف لتجنب المصادمات بينها.

وتقول هنا إن بدايتها مع تيك توك كانت مجرد المشاهدة ولكن بعد نشرها لبعض فيديوهات الشراغف زاد عدد متابعيها لأكثرمن نصف مليون ونال كل من فيديوهاتها مئات آلاف المشاهدات.

وتضيف هنا إنها لم تفقد حتى الآن سوى 3 شراغف والذين كانوا يحظون بالجنازة المناسبة إذ حصد فيديو دفن الضفدع فريد قرابة الـ3 ملايين مشاهدة.

وكان لهنا الفضل في زيادة عدد الحسابات المهتمة بتربية الضفادع على تيك توك والتي كان مجموع مشاهداتها 36 مليون ووصل عدد متابعات أكبر الحسابات المهتمة بها في أمريكا لأكثر من 900 ألفا.

وأثارت هواية هنا، بعض المخاوف مما سيحدث حين تكبر الشراغف خلال 3 أسابيع وتصبح ضفادع فقام أحد المتوجسين بشكوى هنا لهيئة البيئة الإيرلندية بينما كتب آخر على تويتر أن أعداد الضفادع في القرية هنا سيصبح 3 أضعاف أعداد الأهالي.

وتؤكد هنا أنها قررت جمع الضفادع حين بلوغها ونشرها في المستنقعات القريبة بقطر ميلين بينما أضافت أنه من المؤسف أن معظم تلك الضفادع لن تنجو وستتناولها الطيور.

وقامت هنا بالتعاقد مع شركة ماركرلي الأمريكية لمساعدتها بإنشاء قناة تعليمية علمية على يو تيوب تطويرا لنجاحها مع الضفادع.