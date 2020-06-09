ركع نواب ديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أمس الأثنين، على ركبة واحدة في تكريم صامت لذكرى المواطن الأمريكي ذو الأصل الأفريقي جورج فلويد علي يد الشرطة.

وقالت بيلوسي قبل لحظة الصمت: "نحن هنا لمراقبة هذا الألم، نحن هنا لاحترام تصرفات الشعب الأمريكي للتحدث ضد ذلك (العنصرية)، والتي تتجلى على وجه التحديد في وحشية الشرطة. نحن هنا لتكريم جورج فلويد"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" أظهر قيام نواب تقودهم بيلوسي بالركوع لمدة 8 دقائق و46 ثانية كإشارة إلى الوقت الذي استمر خلاله عنصر الشرطة في خنق فلويد بركبته.

وبعد مضي الوقت قام النواب بالنهوض لكن بيلوسي البالغة 80 عاما عجزت عن النهوض ما استدعى ذلك مساعدتها، حيث قالت إنها غير قادرة على النهوض بسبب ارتدائها للكعب العالي.

وشاركت بيلوسي، في الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد، خارج مبنى الكابيتول. وظهرت في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

وعرضت مجموعة مشرعين ديمقراطيين في الكونجرس، مشروع قانون لمكافحة العنف والعنصرية من قبل الشرطة في أعقاب الاحتجاجات التي فجرها مقتل فلويد.