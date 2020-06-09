500 مصنع تبدأ إنتاج الكمامات القماش و20 مصنعا تطلب الموافقة

مصدر: توفير نحو 3 ملايين كمامة لطلبة الثانوية العامة الأسبوع المقبل



قال مصدر مسئول بغرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية: إن هناك نحو 500 مصنع ملابس جاهزة بدأت إنتاج الكمامات القماش لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة، علاوة على تقدم نحو 20 مصنعا لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة للحصول على موافقة لإنتاج الكمامات القماش أيضا.

ودعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس، جميع المصانع الراغبة فى البدء بتصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لتمكينها من بدء عملية الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق»، أن الغرفة ستقوم بتوفير نحو 3 ملايين كمامة لطلبة الثانوية العامة الأسبوع المقبل، بسعر يتراوح بين 5 و12 جنيها للكمامة الواحدة، مشيرا إلى أن الغرفة ستورد الكمامات المنتجة لوزارة التربية والتعليم، والتى ستقوم بتوزيعها على الطلبة والعاملين بالقطاع.

وتتجه الحكومة لإنتاج الكمامات القماش لتوفيرها للمواطنين بسعر أقل وبشكل مستديم، ضمن خطتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتى من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذها منتصف شهر يونيو الحالى.

وتابع المصدر «سيتم إنتاج 4 ملايين كمامة قماش أخرى بنهاية الشهر الحالى لطلبة الجامعات، وبنفس التسعيرة، ثم ستقوم المصانع بإنتاج باقى الكمية التى أعلنت عنها وزيرة التجارة والصناعة لتوريدها لهيئة الشراء الموحد، ومن ثم توفيرها للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة».

وقالت جامع فى بيان لها الأسبوع الماضى: إن مصر تستهدف إتاحة نحو 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلية، مضيفة أنه سيتم خلال الأيام الحالية بدء الإنتاج بتصنيع 8 ملايين كمامة من القماش كمرحلة أولى.

فى نفس السياق، أكد المصدر أن الغرفة ألزمت المصانع المنتجة للكمامات القماش أن تتبع المواصفات الفنية التى حددتها الحكومة للتصنيع.

وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية، فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات معدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس «كورونا»، كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى فى نطاقها أمرا محتملا.

فيما تضمنت الاشتراطات الفنية لتصميم الكمامة القماش، أن تغطى الأنف والفم والذقن، وهى منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافى على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أى من هذه الجهات محملا بالعدوى.

وبحسب وزيرة التجارة يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهى عبارة عن 6 معايير للاختبار، تتمثل فى اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة، واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه.

كما تشمل اختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه، واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية، علاوة على اختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة، إضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التى يؤدى تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن، واختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.

واتفقت وزيرة الصناعة أخيرا مع ممثلى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، على التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة، وأنهم على استعداد لتوريد أقمشة تكفى لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليونا.