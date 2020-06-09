استقرت شركة "سينرجي" على إختيار الفنان ياسر جلال، لتقديم بطولة مسلسل "خالد بن الوليد"، في السباق الرمضاني القادم 2021، بعدما تم تأجيله وكان من المقرر طرحه في السباق الرمضاني 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم تمكن صناع العمل من التصوير، وكان من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، ولكنه اعتذر عن تقديم المسلسل.

وكان المؤلف والفنان إسلام حافظ، قد شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أنه يوجد ممثلين موهوبين مثل الفنان ياسر جلال، واعتبره البعض تلميحا إلى أن ياسر جلال هو بطل المسلسل "خالد بن الوليد"، بعد انتشار أخبار تؤكد استبعاد الفنان عمرو يوسف من بطولة المسلسل على خلفية وجود خلافات حادة واتهامات متبادلة بينه وبين مخرج العمل رؤوف عبد العزيز أثناء تصوير المسلسل في "الأردن"، مما دعى عمرو يوسف لمغادرة "اللوكيشن" والعودة للقاهرة.

وفور انتهاء السباق الرمضاني الأخير، قررت الجهة المنتجة البحث عن فنان آخر يجيد تقديم دور القائد الإسلامي والصحابي الجليل خالد بن الوليد، صاحب لقب سيف الله المسلول، في المسلسل التاريخي الديني الذي يكتبه "إسلام" والمأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الراحل عباس محمود العقاد، بدلا من عمرو يوسف، على أن تتوفر فيه مواصفات محددة منها إجادة اللغة العربية والفروسية وأن يتمتع بجسم رياضي، حتى بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بترشيح بطل للعمل، من بينهم الفنان أحمد السقا والفنان خالد النبوي والفنان عابد عناني الذي تألق في لعب دور الإرهابي عماد عبد الحميد في مسلسل الاختيار، والفنان محمد خميس والفنان حمزة العيلي.

يذكر أن مسلسل "سيف الله ..خالد بن الوليد" يستعرض الملحمة التاريخية وقصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، منذ بدء دخوله الإسلام، ومرورا بالمعارك الإسلامية التي شارك فيها، وتخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين.