انتهت اليوم مراسم جنازة جورج فلويد في هيوستن بولاية تكساس، بعد خمسة عشر يوما على مصرع الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، اختناقا بيد شرطي أبيض، ما أثار تظاهرات ضخمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

«لا أستطيع التنفس».. تلك الكلمات الأخيرة لضحية العنصرية، بعدما ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من 8 دقائق، ومن ثم تحولت إلى شعار وهتاف للتظاهرات التي أثارت ضجة في العالم بسبب التنمر والعنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء.

فلويد لم يكن الأول.. ولأمريكا تاريخ حافل في الاحتجاجات ضد العنصرية، فيما يلي نستعرض أبرزها.

• تمرد واتس 1965

شهد حي واتس بولاية لوس أنجلوس الأمريكية في 11 أغسطس عام 1965 ستة أيام متتالية من الاضطرابات؛ بسبب إيقاف رجال الشرطة لسائق ذي أصول إفريقية يُدعى ماركيت فراي لقيادته المتهورة، تطور فيه الأمر إلى قتال بين الطرفين.

وساعد ما يقرب من 14 ألف عضو في الحرس الوطني لجيش كاليفورنيا في قمع الاضطراب الذي أدى إلى وفاة 34 شخصًا، وأكثر من 40 مليون دولار من الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

• أعمال شغب نيوآرك 1967

في 12 يوليو عام 1967 أدى اعتقال وضرب سائق سيارة أجرة ذو أصل إفريقي، يُدعى جون ويليام سميث، على يد اثنين من ضباط شرطة المدينة من أصحاب البشرة البيضاء إلى أعمال شغب في نيوآرك، والتي تعد واحدة من 159 أعمال شغب عرقية اجتاحت مدنًا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1967.

وأدت أعمال الشغب التي وقعت في الفترة ما بين 12 يوليو وحتى 17 يوليو إلى مقتل 26 شخصًا وإصابة 727 واعتقال أكثر من 1400، إضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات.

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• انتفاضة الأسبوع المقدس 1968

أدى اغتيال رجل الدين الأمريكي وزعيم الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينج الابن، إلى الاحتجاجات المعروفة باسم «انتفاضة الأسبوع المقدس» على مستوى 100 مدينة أمريكية، استمرت في الفترة ما بين الرابع من أبريل وحتى الـ27 من مايو لعام 1968.

ويعتقد الكثيرون أنها أكبر موجة من الاضطرابات الاجتماعية التي مرت بها الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، حيث أفضت الاحتجاجات إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في مقتل 43 شخصًا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح.

• انتفاضة لوس أنجلوس 1992

سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب والاضطراب سادت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بعد تبرئة أربعة ضباط من إدارة شرطة لوس أنجلوس، بالرغم من استخدامهم القوة المفرطة في اعتقال وضرب، رودني كينج، سائق من أصل إفريقي، ووفاته في مارس عام 1991.

واندلعت الاحتجاجات في الفترة ما بين 29 أبريل 1992 إلى 4 مايو 1992، وامتدت إلى بعض الولايات الأخرى كسان فرانسيسكو، ونيويورك، ولاس فيجاس، وأتلانتا، وأدت إلى اعتقال أكثر من 12 ألف شخص، وخسائر تقدر بمليار دولار في الممتلكات.

• احتجاجات سنيسيناتي والاضطراب المدني لعام 2001

اندلعت الاضطرابات في مدينة سنيسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، في الفترة ما بين 9 إلى 13 أبريل لعام 2001 بعد إطلاق الشرطة النار على تيموثي توماس، شاب أمريكي ذي أصل إفريقي يبلغ من العمر 19 عامًا، خلال محاولة لاعتقاله.

وكانت فترة الاضطرابات أكبر اضطراب حضري في الولايات المتحدة منذ اضطراب لوس أنجلوس عام 1992 وحتى احتجاجات شارلوتسفيل بفيرجينيا في عام 2017.

• اضطرابات فيرجسون 2014

بدأت سلسلة مستمرة من الاحتجاجات والاضطرابات المدنية في اليوم التالي لإطلاق رجل شرطة ست رصاصات على مايكل براون، شاب من أصول إفريقية يبلغ من العمر 18 عامًا، يوم 9 أغسطس عام 2014.

واندلعت الاضطرابات على ثلاث موجات؛ استمرت فيها الموجة الأولى من 9 أغسطس 2014 حتى 25 أغسطس 2014، وانطلقت الموجة الثانية في 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2014 بعد عدم توجيه الاتهام إلى ضابط الشرطة الذي أطلق النار على «براون»، وأخيرًا الموجة الثالثة يوم 9 أغسطس 2015.

• أعمال شغب شارلوت 2016

بالرغم من تسجيل حادث مقتل كيت لامونت سكوت، البالغ من العمر 43 عامًا، على كاميرات الشرطة وكاميرا الهاتف الخاصة بزوجة القتيل، إلا أن الروايات اختلفت حول حقيقة سبب إطلاق الشرطة النار أو حمل الضحية لسلاح.

وأثار إطلاق النار احتجاجات سلمية وأعمال شغب عنيفة في شارلوت على مدى ليلتين، قُتل خلالها مدني واحد، وأصيب العديد من الضباط والمدنيين في الاضطرابات.