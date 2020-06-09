تزايد الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق بشأن اختطاف ناشط تايلاندي في كمبوديا

طالبت مجموعة من البرلمانيين في آسيا بإجراء تحقيق بشأن اختطاف ناشط تايلاندي في كمبوديا.

وحث نواب رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) من أجل حقوق الانسان اليوم الثلاثاء السلطات الكمبودية والتايلاندية على التحقيق لمعرفة مكان وانشاليارم ساتساكسيت، الناشط التايلاندي الذي يتردد أن مجموعة من المسلحين قاموا باختطافه واقتادوه في سيارة خارج منزله في بنوم بنه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.

وقال تشارلز سانتياجو العضو بالبرلمان الماليزي ورئيس مجموعة البرلمانيين: "حقيقة أنه جرى اختطاف الناشط السياسي التايلاندي في شوارع العاصمة الكمبودية أمر يثير القلق الشديد".

وأضاف: "حكومات دول الآسيان التي تسمح بتنفيذ مثل هذه الأعمال على أراضيها تحول المنطقة إلى ملاذ آمن للمستبدين".

وكان وانشاليارم، ذو الصلة بحركة "القمصان الحمراء" المطالبة بالديمقراطية في تايلاند، قد فر إلى كمبوديا عقب استحواذ الجيش على السلطة في تايلاند في مايو 2014. وبقى وانشاليارم ناشطا سياسيا على شبكة الإنترنت، مما دفع السلطات التايلاندية لإصدار مذكرة اعتقاله بحقه عام 2018.

أثار اختطافه مظاهرات في بانكوك وغضبا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت السلطات التايلاندية والكمبودية إنها ليس لديها علم بالقضية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكمبودية الليفتانت جنرال شاي كيم خوين، إن الشرطة سوف تهتم بالتقارير الخاصة بالقضية، ولكنها لم تفتح تحقيقا رسميا بعد.