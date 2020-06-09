الاتحاد الأوروبي يتهم الصين بالتراجع عن التزاماتها في محادثات اتفاقية الاستثمار بين الجانبين

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الصين فشلت في الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستثمار الضخمة المقررة بين الجانبين.

وأضاف بوريل في تصريحات بعد محادثات مع وزير خارجية الصين وانج يي إن العام الماضي لم يشهد أي تقدم بالنسبة لموضوعات مثل حرية الوصول إلى الأسواق والمعاملة بالمثل والالتزام بالمعايير.

وبحسب بوريل فإن الجانبين اتفقا على "الحاجة إلى المضي قدما بشأن المجالات الأخرى في حين مازالت هناك خلافات ملموسة".

كان الاتحاد الأوروبي والصين قد بدأ التفاوض بشأن اتفاقية استثمارية ضخمة في 2014.

ويريد الاتحاد الأوروبي، في إطار الاتفاقية، فتح السوق الصينية أمام المستثمرين الأجانب وضمان قدر أكبر من الشفافية والالتزم بشروط عادلة بالنسبة للشركات الأوروبية التي تتعامل مع بيئة بها الكثير من الشركات المدعومة من الدولة.

وقال بوريل إنه لايوجد احتمال لتحقيق اختراق في جولة المحادثات المقررة في أواخر يونيو المقبلل عندما يلتقي رئيس وزراء الصين لي كيشيانج مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية.

كان قد تم تأجيل القمة الصينية الأوروبية التي كان مقررا عقدها في مدينة لايبزج الألمانية في سبتمبر المقبل، ولم يتم تحديد موعد جديد لها، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورغم الخلافات العديدة بين الصين والاتحاد الأوروبي والتي تمتد من التجارة إلى حقوق الإنسان، فإنهما يتحالفان في مواجهة السياسات التجارية الأمريكية الحمائية والتمسك بنظام عالمي قائم على قواعد التجارة الحرة.