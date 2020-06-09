 القوى العاملة: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ17 ألف عامل بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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القوى العاملة: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ17 ألف عامل بالإسماعيلية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
أحمد كساب:
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 2:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 2:03 م

تابعت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفاً و 491 عاملا بإجمالى مبلغ 8 ملايين و745 ألف و500 جنيه من خلال 42 مكتبا للبريد و 28 فرعا للبنك الزراعي.

وتلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، أشار إلى أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وأضاف أن المديرية نسقت مع جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات من الكيانات الإقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة.

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