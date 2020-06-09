فنزويلا تتلقى شحنة مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا

(د ب أ)

قال وزير التخطيط الفنزويلي ريكاردو مينينديز ، إن فنزويلا تلقت اليوم الاثنين شحنة جوية من المساعدات الإنسانية من إيران ، تضمنت مجموعات اختبار وإمدادات طبية لمحاربة كوفيد 19.

وقال مينينديز للتلفزيون الحكومي في مطار مايكيتيا شمالي كاراكاس إن الرئيس نيكولا مادورو سيزور إيران في أقرب وقت ممكن لشكرها على المساعدة الإنسانية والوقود الذي كانت ترسله إلى فنزويلا.

كان مادورو قد أعلن بالفعل عن خطط للسفر إلى إيران لتوقيع عقود للطاقة والتمويل والعسكرية والزراعة والتكنولوجيا والصحة.

وقال مينينديز إن الدولتين تضعان "أجندة تنمية واسعة النطاق" ضد "الإمبريالية" ، والتي ستشمل التعاون في قطاعات الصناعة والإسكان والغذاء بالإضافة إلى التعاون العلمي ضد جائحة كوفيد 19.

أكدت فنزويلا 2377 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و 22 حالة وفاة ، ولكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

أرسلت إيران العديد من ناقلات الوقود إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم ، لكنها تعاني من مشاكل في الإمداد بعد سنوات من سوء الإدارة والفساد ونقص الصيانة.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على كل من فنزويلا وإيران ، وحذرت واشنطن من شن هجمات على ناقلات النفط أثناء مرورها عبر البحر الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا.