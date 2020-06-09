كوريا الشمالية تقرر قطع خطوط التواصل مع جارتها الجنوبية

الأكثر قراءة
قبل الأخيرة.. وزير الكهرباء يعلن الزيادات الجديدة فى أسعار الشرائح غدا الثلاثاء
برادلي: أبو تريكة لاعب عظيم وعبد الله السعيد ليس مثله
رئيس الوزراء الإثيوبي: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه
الأزهر: بيع المتعافي من كورونا دمه حرام شرعا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قررت كوريا الشمالية قطع خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع جارتها الجنوبية، وفقًا لما أوردتها فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.