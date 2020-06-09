كوريا الشمالية تقرر قطع خطوط التواصل مع جارتها الجنوبية

قررت ‏كوريا الشمالية قطع خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع جارتها الجنوبية، وفقًا لما أوردتها فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.