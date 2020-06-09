 كوريا الشمالية تقرر قطع خطوط التواصل مع جارتها الجنوبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يونيو 2020 8:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية تقرر قطع خطوط التواصل مع جارتها الجنوبية

أسماء الدسوقي
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 6:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 6:43 ص

قررت ‏كوريا الشمالية قطع خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع جارتها الجنوبية، وفقًا لما أوردتها فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك