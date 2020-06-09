وزير العدل الفلسطيني يبحث مع ممثلة كندا في فلسطين مستجدات قطاع العدالة

بحث وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة كندا الجديدة لدى فلسطين روبن ويتلوفر، التطورات والمستجدات في قطاع العدالة في ظل تأثيرات جائحة "كورونا".

وأطلع الشلالدة - وفق بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على دور وزارة العدل وعملها خلال فترة جائحة "كورونا" وحالة الطوارئ، وذلك لحماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ سيادة القانون والعمل على تشريعات لمعاقبة من ينتهك البروتوكول الصحي المعمول به في ظل الجائحة لحماية المواطنين.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الممثلية الكندية التي تقود مجموعة عمل ودعم قطاع العدالة في فلسطين، لمباشرة العمل وفق الخطة القطاعية للقطاع، وأهمية تطوير الدعم لتحقيق إنجازات وفق الأولويات الخاصة بقطاع العدالة.

وأحاط الشلالدة، ممثلة كندا، بخطورة تنفيذ إعلان الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والاغوار، معتبرا أن إقدام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الضم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويحق للجانب الفلسطيني الرد قانونيا استناداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

بدورها، أكدت ويتلوفر، استمرار الحكومة الكندية بدعم قطاع العدالة، لتحقيق وصول كافة المواطنين الفلسطينيين للعدالة.