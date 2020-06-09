الإفتاء: تخزين أدوية كورونا واحتكارها حرام شرعًا

قالت دار الإفتاء، إن تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المُدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس «كورونا» دون الحاجة إليها؛ تحسبا لزيادة ثمنها فيما بعد، حرام شرعًا، ويستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة.

وأكدت الدار في أحدث فتاواها الثلاثاء، أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يلحقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع.

وأضافت الدار أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة التي نادى بها الدين الإسلامي؛ بل دليل قاطع على شُح صاحبه وتقصيره تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.

وشددت الدار على أنه يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس، ولولي الأمر أن يعاقب المحتكر بما يراه رادعا له عن جريمته بغرامة مالية أو بمصادرة ماله.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرمه؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، وفي رواية لمسلم أيضا: «من احتكر فهو خاطئ»، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ»، وما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».