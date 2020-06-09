مهاجم يونيون برلين يدعو إلى استمرار الحرب على العنصرية

دعا أنطوني أوجا مهاجم فريق يونيون برلين إلى مواصلة الحرب على العنصرية عقب وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، مما آثار احتجاجات في أوساط كرة القدم الألمانية.

وقال المهاجم النيجيري البالغ من العمر 29 عاما للصحفيين: "لا يتعلق الأمر الآن بأسبوع أو أسبوعين. من المهم أن تصل الرسالة إلى أعماق قلوب الجميع".

وأضاف:" يمكن أن تكون لدينا حياة جيدة إذا تقبل الجميع بعضهم بعضا".

وتحدث العديد من لاعبي الدوري الألماني (بوندسليجا)، بشكل فردي، أو جماعي من خلال الفرق، ضد العنصرية في آخر جولتين من المسابقة. ورحب أوجا بهذا ولكنه أكد أن "هناك كثير يتعين القيام به".