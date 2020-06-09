صار ألفريد شرودر، المدير الفني لنادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، تاسع مدرب يفقد منصبه في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم بعدما أعلن النادي رحيله عن منصبه اليوم الثلاثاء.

وكان نيكو كوفاتش أول المدربين الراحلين عن مناصبهم في البوندسليجا خلال موسم 2019 / 2020، بنهاية مشواره في تدريب بايرن ميونخ في الثالث من نوفمبر 2019 وقد حل مكانه هانزي فليك.

كذلك رحل أخيم بيرلورزر عن تدريب كولون في التاسع من نوفمبر، ليخلفه كاركوس جيسدول، كما رحل ساندرو شوارز عن تدريب ماينز في اليوم التالي وحل مكانه بيرلورزر.

وفي السابع والعشرين من نفس الشهر، رحل أنتي كوفيتش عن تدريب هيرتا برلين، وجرى تعيين يورجن كلينسمان خلفا له.

وفي 29 يناير 2020، رحل فريندهيلم فونكل عن تدريب فورتونا دوسلدورف وحل محله أوفه روسلر، ثم رحل كلينسمان عن تدريب هيرتا برلين في 11 فبراير وحل مكانه ألكسندر نوري.

كذلك ترك مارتين شميت تدريب أوجسبورج في التاسع من مارس ليخلفه هايكو هيرليش ثم رحل ألكسندر نوري عن تدريب هيرتا برلين في التاسع من أبريل وحل مكانه برونو لاباديا.

ولم يعلن هوفنهايم بعد عن اسم مدربه الجديد.