مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية: استئناف مفاوضات سد النهضة بمثابة انتصار للدبلوماسية المصرية



قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد توقف عدة أشهر، أمر يمثل انتصارات كبيرا للدبلوماسية المصرية ومؤسسات الدولة ككل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الإثنين، أن إثيوبيا تراجعت عما وصفه بـ«التصريحات الاستفزازية العنترية»، لافتًا إلى أن المفاوضات الجديدة ستبدأ من حيث انتهت ومن المعلوم أن المفاوضات السابقة أنهت نحو 90% من النقاط العالقة التي صيغت في اتفاق واشنطن ولم تحضر إثيوبيا الاجتماع الأخير.

وأشار إلى أنه من ضمن الإيجابيات توسيع دائرة المراقبين؛ ففي الفترة السابقة كان التحكيم قاصرا على واشنطن والبنك الدولي، لكن الآن أصبح لدى مصر شركاء جدد وهم المفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا التي تمثل رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن الإثيوبيين تصريحاتهم منفصلة عن القوانين الدولية والقانون المعاصر، مستكملا: «الجولة القادمة التي ستبدأ يوم الثلاثاء، قد تحرك المياه الراكدة ومن ثم التوصل لاتفاق نهائي إذا توافرت الإرادة لدى أديس أبابا.

وأشار إلى أن الوقت لازال سانحًا خاصة أن ملئ السد سيكون في أغسطس أو سبتمبر، متابعًا: «المفاوضات الأخيرة هي الفرصة الوحيدة لاثيوبيا لتبيان النية الحقيقية، واستمرار التعنت قد يدفع لصراع حقيقي في منطقة حوض النيل».

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم (الاثنين)، أن اجتماعاً ثلاثياً لوزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر سيعقد عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

وجاء في بيان للوزارة أن الاجتماع سيعقد «بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا» لمناقشة «القضايا العالقة» في المفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

وكانت المفاوضات قد توقفت في فبراير الماضي إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.