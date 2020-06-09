عضو «صحة النواب»: لا يمكن أن نترك أهلنا عرضة لابتزاز المستشفيات الخاصة

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة صحة مجلس النواب، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لا يقل خطرًا عن الإرهاب على المجتمع، مهيبًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق قانون الطوارئ بحق المستشفيات الخاصة التي تبالغ في أسعار تقديم الخدمة لمرضى الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء أمس الاثنين، أن اللجنة لا ترغب إلى الذهاب لتنفيذ البند (21) من المادة الثانية في تعديلات قانون الطوارئ (162) لعام 1958، معقبًا: «لا يمكن أن نترك أهلنا ومرضانا يتعرضون لهذا الابتزاز».

وأشار إلى أن دفع 300 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة مقابل العلاج من «كوفيد - 19» أرقام مخيفة لأغنياء مصر، موضحًا أن المستشفيات جهاز دفاع قد تحتاجه الدولة بشكل مكثف، في إرسال المريض العادي إليه للعلاج حال عدم المقدرة على العلاج بشكل مجاني.

وأوضح أن الحكومة رغم الاستياء من الأسعار تتعامل بروح القانون، متابعًا أن المستشفيات الخاصة عليها أن تمتثل للأسعار التي أقرتها الدولة؛ لأنها «معمولة بدون خسارة»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن أسعار أدوية كورونا ليست غالية، باستثناء حقنة واحدة من الممكن احتسابها على حساب المريض، متابعًا: «أسعار وزارة الصحة معقولة جدًا، وأهيب بفخامة الرئيس أن يكلف جهة إدارية بإدارة ملف المستشفيات الخاصة».