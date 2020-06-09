عامل نظافة بمستشفى في نيبال يضرم النار في نفسه للاحتجاج على فصله

قالت الشرطة في نيبال اليوم الثلاثاء إن رجلا 27 عاما يعمل في مستشفى بغرب نيبال توفى عقب أن أضرم النار في نفسه للاحتجاج على قرار فصله.

وقال المفتش راميش اواسثي إن سيدهارات اهوجي، وهو والد طفين ويعمل عامل نظافة في مستشفى بايالباتا في منطقة اشام، أضرم النار في نفسه في وقت مبكر من أمس الاثنين، وتوفى بعد عدة ساعات.

وتوفى في مستشفى نيبالجونج، أكبر المدن بغرب نيبال، حيث جرى نقله إليها بعد تلقيه علاج غير ناجح في المستشفى التي كان يعمل بها منذ يناير 2019.

وأضاف اواسثي "المتوفى وزملاؤه كانوا يطالبون إدارة المستشفى بسحب قرارها بتسريح 32 موظفا مؤقتا ابتداء من 30 يوليو المقبل".

وكان المستشفى، الذي يعتمد على التبرعات، ويقدم رعاية صحية مجانية في واحدة من أكثر المناطق فقرا في نيبال، قد أعلن عن تسريح عدد من الموظفين بسبب انخفاض التبرعات على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما قاله كول باهادور كونوار، أحد المسؤولين المحليين.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 مليون عامل فقدوا وظائفهم نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع عودة الملايين من مواطني نيبال العاملين في الخارج.