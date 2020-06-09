رئيس الغرفة التجارية: التزام أغلب المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية، إن هناك تعميم من اتحاد الغرف التجارية على كل الغرف بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الحكومة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك استعدادات تامة بالالتزام بالإجراءات الوقائية لدى أغلب المنشآت التجارية، لافتًا إلى أن هناك محال توفر الكمامات مجانًا، وأخرى تبيعها بسعر تنافسي، يصل إلى جنيه واحد فقط.

وذكر أن عدد المنشآت المسجلة لدى السجل التجاري ما يقرب من 5 ملايين، إضافة إلى مليوني ونصف غير مسجلين، مؤكدًا أن أغلب المنشآت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن هناك متابعة للمنشآت؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المكافحة لانتشار فيروس كورونا، من خلال غرفة عمليات تابعة للغرف التجارية.