مخاوف من مقتل العديد من العمال إثر حادث في منجم بأفغانستان

قال مسؤول أفغاني، اليوم الثلاثاء، إن 15 عاملا على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الارض بعد انهيار بمنجم فحم في ولاية سامانجان شمالي البلاد.

وصرح نائب حاكم الولاية صفات الله سامانجاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إرسال فريق متخصص لدعم جهود الإنقاذ في منطقة دره صوف السفلى.

وقال سامانجانى إنه نظرا لأن الفريق لم يتمكن من دخول المنجم، فإنه من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد الوفيات بالضبط إثر الحادث وعدد الناجين.

وقال عضو مجلس الولاية حاج راضى محمد إنه يشك في نجاة أي من العمال لأن العديد منهم ربما اختنقوا بعد أن حوصروا لساعات تحت سطح الأرض.

وذكر محمد أن العديد من السكان في الولاية يشاركون في عمليات تعدين غير رسمية تتم بدون معدات سلامة مناسبة.