النمسا بصدد فتح حدودها مع أكثر من 20 دولة أوروبية

قال مسؤولون، إن النمسا بصدد فتح حدودها مع إيطاليا و20 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، في إطار التخفيف من القيود التي فرضتها الدولة على حظر السفر بسبب تفشي كورونا.

وأفاد مسؤولون - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - بأن النمسا ستعاود فتح حدودها مع إيطاليا وأكثر من 20 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة من المفترض أن تخفف التوتر مع روما بعدما اختصت فيينا جارتها الجنوبية بعمليات فحص مستمرة خاصة بفيروس كورونا.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في النمسا إلى 16,979 فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 672.