رئيس مجموعة اليورو يترك منصبه الشهر المقبل

أعلن البرتغالي ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو، اليوم الثلاثاء، اعتزامه ترك منصبه كرئيس للمجموعة المكونة من وزراء مالية دول منطقة اليورو في الشهر المقبل بعد استقالته من الحكومة البرتغالية.

وقال سينتينو /53 عاما/ في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "ولايتي كرئيس لمجموعة اليورو ستنتهي يوم 13 يوليو 2020. سأبلغ زملائي في مجموعة اليورو يوم الخميس بقراري عدم الاستمرار لولاية ثانية مع تركي لمنصب وزير المالية في البرتغال يوم 15 يونيو الحالي".

وأضاف سينتينو الذي يشغل أحد أهم المناصب المسؤولة عن تحديد سياسات الاتحاد الأوروبي أنه سيفتح باب الترشح لرئاسة مجموعة اليورو، حيث سيتم اختيار الرئيس الجديد في تصويت لوزراء مالية دول المنطقة يوم 9 يوليو المقبل.

كان قد تم انتخاب سينتينو لرئاسة مجموعة اليورو في ديسمبر 2017.

من ناحيته وجه تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الشكر إلى رئيس مجموعة اليورو على "عمله الشاق و"تعاونه الممتاز" في رسالة عبر موقع تويتر.