مدير بنوك الدم عن التبرع ببلازما المتعافين: مش عاوزين نخلق سوق سوداء

قال الدكتور إيهاب سراج، مدير بنوك الدم القومية، إن هناك شروطًا معينة يجب أن تنطبق على المتعافي من كورونا الذي يصلح للتبرع ببلازما دمه، وكذلك على المريض الذي يريد العلاج بالبلازما، إضافة إلى صلاح البلازما نفسها، معقبًا: «مش عاوزين نخلق سوق سوداء». بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المتعافي يُجرى عليه عدد من الفحوصات الفيروسية التي لا توجد سوى داخل مستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن الأمر لا يتوقف على الأجسام المضادة فقط.

وذكر أن بلازما المتعافى يجب أن تكون من نفس فصيلة دم المريض كإجراء أولي، مع التحقق من وجود أجسام مضادة للفصيلة من البلازما، إضافة إلى إجراء تحليل الفيروسات بتقنية عالية وآخر بعدها عن طريق الحمض النووي، مضيفًا أنه يتم تحليل نسبة الأجسام المضادة بالبلازمة بعد ذلك مع دراسة كفاءتها في التأثير على المريض.

وأكد على ضرورة تبرع المتعافين بالبلازما من خلال الطرق الشرعية عبر خدمات بنوك نقل الدم القومية، لضمان صرف البلازما للمحتاجين بطريقة صحية وآمنة، ذاكرًا أنه يتم صرف البلازما لأقارب المتعافي من الدرجة الأولى بصورة فورية.