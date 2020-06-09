أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت اليوم 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 99 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد على ضرورة مساندة المواطنين للمحافظة في جهودها للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات، وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التؤ تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافى 48 مصابًا حتى الآن، وسلبية التحاليل لـ334 مواطنًا، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددُا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وأشار إلى متابعة جميع التجهيزات لبدء امتحانات الثانوية العامة، وتوفير كل سبل الوقاية للطلاب والملاحظين أثناء بدء سير الامتحانات لضمان الوقاية والحفاظ على صحتهم.