مفاوضات بين اليابان وبريطانيا للتوصل لاتفاق تجارة حرة بنهاية العام الجاري

أجرت اليابان وبريطانيا اليوم الثلاثاء مفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة سعيًا للتوصل لاتفاق بنهاية العام الجاري عند انتهاء الفترة الانتقالية المقررة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، إن بريطانيا واليابان يربطهما تاريخًا طويلًا كما أنهما شريكان استراتيجيان عالميان ويتشاركان قيمًا عالمية مثل الحرية والديمقراطية واقتصاد السوق وسيادة القانون، مؤكدًا أن تأسيس شراكة اقتصادية جديدة ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهتها، قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إن الهدف المشترك هو أن يكون هذا الاتفاق بمثابة حجر أساس لعلاقة أقوى بين اليابان وبريطانيا لسنوات عديدة مقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليابان وبريطانيا سيبنيان الاتفاق الجديد استنادًا إلى اتفاق مُبرم بالفعل بين اليابان والاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز النفاذ في فبراير العام الماضي سعيًا لإلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية على بعض المنتجات الزراعية من أوروبا وإلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية والتي تبلغ 10%.

وبحسب الصحيفة، تسعى بريطانيا إلى الانضمام إلى معاهدة تجارة حرة تضم 11 دولة من دول المحيط الهادئ بينهما اليابان وأستراليا والمكسيك والتي تمثل نحو 13% من الاقتصاد العالمي.