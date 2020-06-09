لا تزال نتائج شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات متأثرة بأزمة كورونا وكارثة طراز 737 ماكس.

وأعلنت شركة بوينج اليوم الثلاثاء أنها سلمت أربع طائرات فقط في مايو الماضي، مقابل 30 طائرة كانت سلمتها في نفس الشهر من العام الماضي على الرغم من فرض حظر الطيران على طراز 737 ماكس بسبب حادثتين لهذا الطراز أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

كذلك تأثرت طلبيات الشركة بهاتين الأزمتين، فقد وصل عدد الطلبيات في الشهر الماضي إلى تسع فقط ليس بينها طائرات ركاب، وفي المقابل استمرت موجة الإلغاءات، فقد بلغ إجمالي الطلبيات الملغاة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 602 طلبية.

وبالكاد تمكنت بوينج من التخفيف من أثر إلغاء 615 طلبية لطراز ماكس، بطرازات أخرى.