 وزير الخارجية البريطاني يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا

أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 3:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 3:23 م

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب - خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة" .
كما الوزيران أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة جائحة فيروس "كورونا " العالمي.
كما أعرب الوزير البريطاني عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة اللقاحات" العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.

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