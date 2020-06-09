وزير الخارجية البريطاني يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب - خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة" .

كما الوزيران أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة جائحة فيروس "كورونا " العالمي.

كما أعرب الوزير البريطاني عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة اللقاحات" العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.