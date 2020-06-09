محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الصدر بجزيرة شندويل

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشفى الصدر بجزيرة شندويل مركز سوهاج ضمن خطة المحافظة للمرور على مستشفيات العزل؛ للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا.

وتابع محافظ سوهاج الأعمال الجارية في تطوير وإعادة تأهيل المستشفى؛ لتشمل إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الإقامة، وإنشاء قسم للعناية المركزة، وتجهيز سكن للأطباء، وسكن للطبيبات والتمريض، وتطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية، والسباكة، والأعمال الاعتيادية.

ووجه الفقي بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن، مؤكدا حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن السعة الاستيعابية للمستشفى ستكون بعدد 70 سرير إقامة مقسمة على الطابق الأول والثاني والثالث والرابع علوي، وعدد 14 سرير عناية مركزة مقسمة على طابقين الثاني و الثالث علوي، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز طابق إداري يشمل ثلاث غرف للإداريين، وقاعة اجتماعات، وتخصيص طابق لمخازن الأدوية والمستلزمات، وعمل مغسلة، وسكن تمريض بالدور الخامس .

وأضاف أنه تم الانتهاء من الدور الاول والثاني علوي من حيث اعمال الطلاء والدهانات، والصرف الصحي، والارضيات، وتركيب شبكة الغازات، لافتا إلى أن االدور الثالث والرابع على وشك الانتهاء، ويتبقى اللمسات النهائية بالنسبة لتركيب شبكة الغازات والطلاء والدهانات، وعمل أرضية "بورسلين" داخل غرف الإقامة بدلا من البلاط العادي، مشيرا إلى إمكانية تركيب كاميرات مراقبة داخلية على مداخل الأجنحة، والسلم، والعناية المركزة .