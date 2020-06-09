محافظ كفرالشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019- 2020

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث ( الأول - الثاني - الثالث) لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح ١٠٠٪ ، حيث كان متقدم ١١١٩ طالبا، حضر منهم ١١١٨ طالبا.
بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الصف الثاني، والتي كان متقدم بها ١١٢٢ طالبا، وذلك بنسبة نجاح ١٠٠٪، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، حيث كان متقدم ٦٥٩ طالبا، وذلك بنسبة نجاح ١٠٠٪ .
ومن جانبها أشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث المقدمة.