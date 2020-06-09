 محافظ كفرالشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019- 2020 - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019- 2020

محمد نصار:
نشر فى : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 6:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يونيو 2020 - 6:36 م

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث ( الأول - الثاني - الثالث) لمدارس التمريض للعام الدراسي 2019/ 2020، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد نتيجة الصف الأول بنسبة نجاح ١٠٠٪؜ ، حيث كان متقدم ١١١٩ طالبا، حضر منهم ١١١٨ طالبا.

بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الصف الثاني، والتي كان متقدم بها ١١٢٢ طالبا، وذلك بنسبة نجاح ١٠٠٪؜، فضلًا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث، حيث كان متقدم ٦٥٩ طالبا، وذلك بنسبة نجاح ١٠٠٪؜ .

ومن جانبها أشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تقييم الطلاب عن طريق نظام الأبحاث المقدمة.

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