أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة تيجانى محمد بندي، الإثنين، أن زعماء العالم لن يأتون إلى نيويورك للمشاركة فى تجمعهم السنوى فى أواخر سبتمبر للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة منذ 75 عاما بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال بندي: "لا يمكننا أن نجلب زعماء العالم شخصياً كما اعتدنا في السنوات الـ 74 الماضية"، مضيفا أن قادة الدول لا يستطيعون أن يأتوا بمفردهم، ومن المستحيل جلب وفود كبيرة إلى نيويورك خلال تفشي وباء كورونا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وتابع بأنه ينتظر أن يعلن كيف سيقدم رؤساء الدول والحكومات ال 193 كلماتهم حول القضايا المحلية والعالمية الملحة في ما يسمى بالمناقشة العامة للجمعية، خلال الاسبوعين القادمين.

وقال بندي إنه بحلول أواخر سبتمبر المقبل "ربما يكون هناك مائة شخص أو نحو ذلك" قد يُسمح لهم بدخول قاعة الجمعية العامة.

وأضاف بندي أن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع ميثاق الامم المتحدة فى سان فرانسيسكو، لن يكون لحظة واحدة ولكنه سيستمر من يوم 26 يونيو وحتى أواخر سبتمبر .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أوصى الشهر الماضي بتقليص اجتماع قادة العالم، الذي كان من المفترض أن يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، بشكل كبير بسبب الوباء.

واقترح جوتيريش في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم رؤساء الدول والحكومات بتسليم رسائل مسجلة مسبقاً، مع وجود دبلوماسي واحد فقط يمثل كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في قاعة الجمعية.

ويحضر اجتماع قادة العالم عادة الآلاف من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني في نيويورك لأكثر من أسبوع من الخطب والعشاء وحفلات الاستقبال والاجتماعات الثنائية.

وكان من المتوقع أن يحضر هذا العام عددا كبيرا بشكل خاص من القادة إلى مقر الأمم المتحدة للاحتفال بتأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 على رماد الحرب العالمية الثانية.