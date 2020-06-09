إيقاف الروسي شوستوف 4 أعوام بسبب المنشطات

تلقى لاعب الوثب العالي الروسي ألكسندر شوستوف، المتوج بالميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية لألعاب القوى عام 2010، عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب المنشطات.

وذكر الاتحاد الروسي لألعاب القوى في بيان أن العقوبة جاءت بناء على قرار من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وقال شوستوف /35 عاما/ إنه يعتزم تقديم استئناف ضد العقوبة، رغم أنه كان أعلن في عام 2017 أنه أنهى مسيرته الاحترافية.

وقال شوستوف في تصريحات لوكالة "آر-سبورت" الروسية للأنباء :"سأكافح من أجل تبرأة اسمي."

ومن المفترض أن تطبق عقوبة شوستوف اعتبارا من الخامس من يونيو الجاري وحتى الرابع من يونيو عام 2024 مع شطب النتائج التي حققها في الفترة ما بين الثامن من يوليو 2013 والسابع من يوليو 2017، بحسب ما أوضحه الاتحاد.

وكانت روسيا عوقبت بالإيقاف عن المشاركة في منافسات ألعاب القوى منذ 2015 بسبب فضائح المنشطات، ويمكن للرياضيين الروس المشاركة فقط كمستقلين ولكن طبقا لشروط ومعايير صارمة تتعلق بمكافحة المنشطات.