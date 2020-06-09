لميس الحديدي عن أسعار علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة: «كلنا في مركب واحد»

رصدت الإعلامية لميس الحديدي، زيادة أسعار المستشفيات الخاصة في علاج مصابي كورونا.

وأضافت خلال برنامجها «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الاثنين، أن هالة زايد وزيرة الصحة؛ تجري مباحثات مع ممثلي المستشفيات الخاصة، مستطردة: «كلنا في مركب واحد، والمغالاة في الأسعار تعتبر جريمة».

وأوضحت أن الوقت الحالي يتطلب التكاتف ليس البحث عن المادة، متمنية أن يكون اجتماع وزيرة الصحة في هذا الصدد بداية حل الأزمة.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، بديوان عام الوزارة، لبحث توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان للوزارة أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى ما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.