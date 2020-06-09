انتشال 20 جثة لمهاجرين غرقى والبحث عن عشرات المفقودين على جزيرة قرقنة التونسية

ذكر مسؤول قضائي في تونس، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 20 جثة لمهاجرين غرقى جرى انتشالها من سواحل جزيرة قرقنة اثر غرق مركب كان في طريقه الى السواحل الايطالية.

وأفاد المتحدث باسم محاكم صفاقس (وسط تونس) مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن غواصين من الحرس البحري ومن الجيش تمكنوا من انتشال 20 جثة لمهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأضاف التركي "معلومات تحصلنا عليها من مهاجرين على صلة بالغرقى أكدوا أن المركب كان يقل 53 شخصا. ولا تزال عمليات التمشيط والبحث في السواحل مستمرة".

وبحسب المسؤول القضائي فإن ربان السفينة تونسي. وتجري عمليات تشريح للجثث من قبل الطبيب الشرعي.

وقال متحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي لـ(د ب أ) إن المركب بدأ رحلته يوم السبت وطفت جثث بعض الغرقى ليل الأحد الاثنين على سطح المياه حيث انتشل الغواصون سبع جثث في مرحلة أولى من بينهم جثة لرضيع.

وتعد جزيرة قرقنة منصة رئيسية للهجرات غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الايطالية. وتنشط القوارب بأكثر كثافة مع دخول فصل الصيف.

وشهدت سواحل المنطقة أسوأ حادث غرق جماعي لمهاجرين في يونيو 2018 حينما لقي أكثر من 80 شخصا حتفه في انقلاب مركب.