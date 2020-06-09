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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الأرقام المالية التي يتقاضاها الحارس الشاب مصطفى شوبير في تعاقده مع النادي.

وأشار عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "هناك أسس يتم عليها تقييم وتصعيد اللاعبين الناشئين بعد مراجعة المسؤول عن القطاع، وبعد تصعيد اللاعب نبدأ التقييم ورفع الراتب في الموسمين الرابع والخامس".

وأضاف "نفس البنود والمعايير تمت على كل اللاعبين الشباب سواء مصطفى شوبير أو محمد فخري وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم وغيرهم".

وتابع ساخرًا "مستعد للكشف عن العقود، فالأمر لا يحتاج لتسريبات وأبو سنيدة".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "تعاقد مصطفى شوبير في السنة الأولى 300 ألف جنيه سنويا بالضرائب تزيد إلى 450 ألف جنيه ثم 700 ألف جنيه".

واستطرد "في الموسم الرابع سيتقاضى مصطفى شوبير مليون و200 ألف جنيه ثم تزيد إلى مليون و750 ألف جنيه، وهذه الأرقام بالمناسبة تبدو قليلة جدًا مقارنة بلاعب في الفريق الأول للأهلي".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته في هذا الشأن "إذا أثبت اللاعب جدارته وأهميته الفنية من الوارد تعديل تعاقده مثلما حدث مؤخرا مع عمار حمدي".