الداخلية: ضبط 308 قضايا تلاعب فى أسعار وحجب السجائر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ٣٠٨ قضايا تلاعب في أسعار وحجب السجائر خلال ٢٤ ساعة.

واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.

ونجحت الحملة خلال 24 ساعة فى ضبط 308 قضايا سجائر متنوعة "بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول" بإجمالى مضبوطات ١٤٦ ألف عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.