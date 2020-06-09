جونسون للمتظاهرين البريطانيين ضد العنصرية: أسمعكم وأتفهمكم

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تفهمه للمظاهرات ضد العنصرية المطالبة "بحق ذوى البشرة السمراء في الحياة" مقرا بـ "الشعور بالظلم الذي لا جدال فيه ولا يمكن إنكاره"، كما ندد بمنتهكين إجراءات التباعد الإجتماعي خلال الاحتجاجت في وقت وصفه بالـ "المحنة الوطنية".

وجاء ذلك خلال مقطع فيديو ردا على التظاهرات التضامنية في بريطانيا مع المحتجين في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، والتي شهدت تكسير لتمثال تاجر رقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول، وما تبعه من اعتقال لأكثر من 100 متظاهر، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال جونسون إن "مقتل جورج فلويد وقع على بعد آلاف الأميال، وفي دولة أخرى تخضع لقوانين مختلفة": "لكننا لا يمكنننا تجاهل هذه المشاعر العميقة التي فجرها المشهد المذهل لشاب ذو بشرة سمراء يفقد حياته بين أيادي الشرطة".

وتابع: "أيقظت الكلمات التي رددها فلويد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة (لا أستطيع التنفس) في هذه الدولة (الولايات المتحدة) وفي كافة أنحاء العالم، مشاعر الغضب والظلم التي لا يمكن إنكارها".

ومضى قائلا: "كما أيقظت هذه الكلمات الشعور بأن أصحاب البشرة السمراء والأقليات العرقية يواجهون كافة أشكال التمييز العنصري في التعليم والعمل، وتطبيق القانون الجنائي".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني : "نحن الذين نقود ونحكم، لا يمكننا أن نتجاهل بسهولة هذه المشاعر لأنه في العديد من الحالات، أخشى أنهم سينشئوا في واقع قاس". وتابع: "أنتم على حق، نحن جميعا على حق لننادي بحق أصحاب البشرة السمراء في الحياة، ولكل الذين أختاروا التظاهر سلميا محافظين على التباعد الإجتماعي، بالطبع أسمعكم وأتفهمكم".

ومضى قائلا: "لكنني يجب أن أقول أننا الآن نمر بمحنة وطنية، وتتكاف الدولة منذ شهور لمحاربة وباء فتاك (كورونا)، وبعد كل هذه التضحيات لا يمكننا أن نترك الوضع يخرج عن السيطرة".

وتابع: "لذا لا، لن أدعم أولئك الذين ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي، لسبب واضح وهو أننا نخاطر بالتعرض لموجة جديدة من المرض، في وقت استطعنا فيه تحقيق انتصارا كبيرا في مكافحة الوباء"، مؤكدا على "أهمية تسليم من قاموا بأعمال الشغب إلى العدالة".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد أعلنت أن عدد من خرجوا في المسيرات الاحتجاجية بلغ 137 ألف و500 شخص.