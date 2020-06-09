اتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على مواصلة الاجتماعات بصفة يومية- ما عدا يومي الجمعة والأحد، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية من اتفاق سد النهضة.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية، جرى التوافق كذلك على أن تتم التفاوض أسفيريا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالتداول بين العواصم الثلاث على أن يتم التقييم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وشهد الاجتماع حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن الاجتماع ناقش بندين أساسيين، هما: الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، المسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدا.

كما أكد أن الاجتماع تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمرا، وأعرب عن أمله في أن تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة.

وردا على سؤال حول إعلان إثيوبيا نيتها ملء بحيرة السد الشهر المقبل، قال وزير الري السوداني: "هذا جزء أساسي من التفاوض الذي نجريه الآن - ليس هناك تفاصيل ولكن هذا لب ما نتفاوض حوله الآن".

كما أكد ياسر عباس أن الموقف الرسمي السوداني يساند مصالح السودان "لأنه مبنيا على الرأي الفني، والمصلحة السودانية، وقال أحيانا تتطابق هذه المصلحة مع إثيوبيا وأحيانا مع مصر"، مضيفًا: "أحب أن أؤكد أن المصالح السودانية لا تتعارض مع المصالح المصرية أو الإثيوبية".

وأشار إلى أن الاجتماع جاء بناء على مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأوضح أن الاجتماعات الثنائية بين السودان ومصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى تكللت بتحديد موعد الاجتماع الذي عقد اليوم.