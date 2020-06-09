اتخذ المتظاهرون في الولايات المتحدة الأمريكية أشكال عديدة للتعبير عن رأيهم ومناهضتهم للعنصرية التي قتل بسببها المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال قبض الشرطة عليه، مثل رفع لافتات مدون عليها "لا استطيع التنفس" و"حياة السود مهمة" وترديد هتافات "لا تطلقوا النار".

ووسط المظاهرات ظهرت مجموعة للدفاع عن من لديهم أصول أفريقية ولكن بشكل مختلف، حيث انضموا للمتظاهرين جالسين على خيول وأطلقوا على أنفسهم "رعاة البقر الأسود"، فما هى رسالتهم من هذا الظهور؟

وتقول كلير بورهيس ماريوتي، المحاضرة في تاريخ وحضارة الولايات المتحدة والمتخصصة في التاريخ الأمريكي الأفريقي، إن الحصان يرمز للسلطة والحرية والتحرر.

وأضافت أن ظهور البعض أعلى الخيل وهم من أصل أفريقي به رسالة هامة وهي مواجهة المفاهيم الخاطئة والطريقة التي يتعامل بها البعض مع أصحاب البشرة السمراء- وفقًا للموقع الفرنسي "فرانس تيافو".

وأوضحت أن شخصية رعاة البقر الأسود التي تظهر حاليًا في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية ليست غريبة، لأنه وقت غزو الغرب كان واحد من كل أربعة أشخاص رعاة بقر سود، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية كان السود "العبيد" هم من يعملون مع الخيول لأن البيض الأسياد كانوا يغادرون للقتال- وفقًا لمجلة " سميثسونيان".

وأشارت إلى أنه عند إلغاء نظام الرق عام 1865، وجد العديد من السود أنفسهم دون عمل ولهذا اتخذ بعضهم طريق رعاة البقر، ولكن في السنوات الماضية سيطر البيض على مهرجانات رعاة البقر وتم إبعاد أي شخص أسود وهذه صورة من صور العنصرية، مؤكدة أن ظهور بعض السود في المظاهرات بهذا الشكل هو تعبيرًا عن رغبتهم في الحصول على المساواة في المهرجانات.

وأكدت أن المظاهرات الحالية سيكون له دورًا كبيرًا في حصول السود على حقوقهم كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون هناك دعمًا لهم، موضحًا أن هذا الدعم ظهر بالفعل للمجموعة التي تظاهرت بالخيول ضد العنصرية، حيث نشر عدد من الفنانين والمشاهير صورهم لتوصيل صوتهم إلى جميع أنحاء العالم.

وقالت إن المطالبة بحقوق رعاة البقر السود لم يظهر مع المظاهرات المناهضة للعنصرية، بل منذ عام 2018، ظهرت إشارات غير مباشرة من مشاهير أمريكيين سود على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال ظهورهم بملابس عبارة عن قمصان وقبعات مخصصة لرعاة البقر وأبرز من فعل ذلك مغني الراب ليل ناس إكس الذي استخدم ملابس رعاة البقر في بعض حفلاته.