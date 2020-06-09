نيفين جامع: أي مصنع منسوجات يمكنه إضافة نشاط «إنتاج الكمامات» ولكن بشرط

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم التواصل مع العديد من المصانع وبخاصة المصانع الكبيرة؛ لإنتاج الكمامات القماش، نظرًا للاحتياج العاجل لها.

وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن أي مصنع منسوجات يرغب في إضافة نشاط الكمامات لأنشطته يمكنه التوجه إلى هيئة التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن إجراءات إضافة النشاط يتم إنجازها في نفس اليوم.

ولفتت إلى أن هناك شركات كانت تصدر الكمامات القماش قبل أن يتم الإعلان عن إنتاجها من قبل وزارة الصناعة، مؤكدة أنه ليس هناك ما يمنع من إنتاج الكمامات طالما أن مواصفاتها مقبولة.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق انتهاء الوزارة، من إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة، حيث تم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، موكدةً حرص الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتى يمكن استخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.