مرتضى يكشف حوار مع تركي بشأن السعيد حضره عمرو دياب وهنيدي وحماقي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن واقعة جمعته بتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن عبدالله السعيد لاعب الأهلي سابقا وبيراميدز حاليا.

وقال مرتضى في تصريحات عبر "قناة الزمالك":«أقسم بالله العظيم تركي قال لي أنا "مش لاقي" عبدالله السعيد وهذا الكلام، كان أمام عمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وشخص ما زملكاوي قال لتركي على مكان عبدالله وحينما خرج السعيد من مكانه رجال آل الشيخ أمسكوا به».

وأضاف:«عبدالله السعيد حصل على 60 مليون جنيه، (وقلتم عبدالله دا قلبنا)، وبعد 5 دقائق من مجئ السعيد قلتم لا نريده، والآن تفعلون ذلك مع حسام عاشور».

وطالب مرتضى مجلس إدارة الأهلي بالرد على أسئلته، التي يوجهها لهم، ونفي تلك الواقعة.

وكان السعيد قد وقع من قبل لنادي الزمالك، ولكنه عاد للأهلي بعدها، وقام مسؤولو الأهلي بإعارة اللاعب، قبل أن يتم بيعه للأهلي السعودي، وعاد مجددا للدوري المصري من بوابة بيراميدز في الانتقالات الشتوية قبل الماضية.