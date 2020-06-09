وكيل الأوقاف لشؤون المساجد: نلتزم بتعليمات الوزراء في الفتح مرة أخرى

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن عودة المساجد وفتحها أمام المصلين مرة أخرى أمام لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الوزارة ستلتزم بتعليمات اللجنة التي تؤكد عليها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أن وزارة الأوقاف صرفت ثلاثة مليارات جنيه و101 ملايين و423 ألف جنيه على تجديد وصيانة وفرش والحفاظ على المساجد، خلال الست سنوات الماضية.

وأكد أن الوزارة تهتم اهتمامًا عظيمًا ببيوت الله من المبنى كنظافة من إحلال وتجديد وصيانة وفرش، كما تهتم ببيوت الله معنى عبر الحفاظ على الدعوة الوسطية ومنابر وزارة الأوقاف.

ونوه أنه لا يسمح لأي أحد من غير المصرح لهم بصعود المنبر، متابعًا: «لا مجال للفكر المتطرف أو المتشدد أو المتعصب أن يصعد منابرها، المساجد لا بد أن تكون خالصة لوجه الله ولا تسهم في انتماءات حزبية أو سياسية».