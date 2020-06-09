الرئيس الجزائري يبحث مع السفير الأمريكي الوضع في ليبيا

(د ب أ)

استعرض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، جون ب. ديروشر، العلاقات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموما".

وقال السفير الأمريكي بالجزائر في تصريح نقله التلفزيون الجزائري الرسمي: "لقائي مع الرئيس تبون كان بناء جدا، المحادثات تناولت جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تطرقنا مطولا إلى التحديات التي تواجهها المنطقة".

وأضاف السفير الأمريكي "أعتقد أنه لا زال لدينا أشياء كثيرة بتعين علينا القيام بها بمواصلة أهدافنا. سعيد جدا لتناولنا تصور هذه العلاقة، وسعيد لمواصلتنا على هذا النهج".