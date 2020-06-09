رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الشروق»: امتحانات الثانوية تنتهي 6 أغسطس

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الثانوية الأزهرية وفق التعديلات الجديدة، ستبدأ في 21 يونيو وتنتهي في 6 أغسطس، بدلًا من 27 يوليو.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن ذلك التعديل جرى بعد شكاوى للطلاب وأولياء الأمور لوجود مادتين في يوم واحد في بعض أيام الامتحانات.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان إذ أن كل لجنة عامة لن يقل عدد طلابها عن 60 ولن يزيد عن 300 طالب، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه، وأن من سيتقدم سيمتحن في الدور الثاني أو العام القادم دون اعتبار العام رسوب، وسيحصل على درجته كاملة.