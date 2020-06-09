عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد مشاركة الشرطة الأمريكية في عملية نقل نعش جورج فلوريد، الذي قُتل بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق، بعد مراسم الوداع التي أقيمت في كنيسة بجنوب هيوستن في ولاية تكساس.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، شارك في الوداع الذي استمر قرابة ست ساعات، أكثر من 6 آلاف شخص، جاءوا من مناطق مختلفة من البلاد.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، منذ ما يقرب من أسبوعين في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.