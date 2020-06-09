اكتشاف أجسام مضادة لكورونا لدى أكثر من نصف سكان بيرجامو الإيطالية

أعلنت السلطات الصحية فى مدينة بيرجامو بشمال إيطاليا أن الفحوصات كشفت وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، لدى أكثر من نصف سكان المدينة.

وتشير نتائج الفحوصات إلى أن بين 9965 شخصا من سكان بيرجامو أخذت منهم عينات الدم خلال الفترة بين 23 إبريل و3 يونيو، تم اكتشاف الأجسام المضادة لدى 57% منهم.

وأكدت السلطات أن الفحوص جرت على نطاق واسع للحد الكافى لتعتبر نتائجها دليلا موثوقا به على عدد المصابين فى المدينة، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

جدير بالذكر أن مدينة بيرجامو كانت من بين المدن الأكثر تضررا جراء وباء كورونا؛ حيث ازداد معدل الوفيات بنسبة 568% فى مارس الماضى، بالمقارنة مع المعدلات الطبيعية للوفيات فى هذه المدينة المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وأمس الأول، أعلنت السلطات الإيطالية توثيق 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهته، قال فرانشيسكو لى فوكى، إخصائى المناعة فى مستشفى أومبيرتو الأول فى روما: «إننا نرى اليوم انخفاضا ملحوظا فى حدة انتشار الفيروس بين السكان، مع وجود اختلافات فى المناطق العديدة التى كانت موجودة أصلا».

وأضاف لى فوكى، فى تصريحات إذاعية، أمس: «لقد عانينا من تقييد الحرية الشخصية وكان سلوك الإيطاليين مسئولا»، فى ظل هذه الحالة.

وتابع لى فوكى: «لقد تصرفنا بشكل مسئول وتمكننا من الحفاظ على مستوى عالٍ من الحذر حتى اليوم، والذى يجب الإبقاء عليه، لكن النتيجة كانت واضحة»، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.

وأشار لى فوكى إلى أن «هناك الآن بعض البؤر، سنستخدم دلو الماء لإطفائها، فلم تعد حريقا»، موضحا أنه بالنسبة لموجة ثانية محتملة فى الخريف «لا يمكننا التهكن بذلك لأن هذا فيروس جديد».