سوهاج: استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات والشوارع العامة

أعلنت محافظ سوهاج، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة، والخاصة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم رش وتطهير مرسي العبارات، والعبارات، وشارع النيل، وشارع مركز الشرطة، وشارع المرور، وتم الرش والتطهير بوحدة قروي البطاخ وتوابعها.

وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير والتعقيم لبعض المنازل والشوارع بالمدينة، وقام مركز ومدينة المنشاة بأعمال التطهير بقرية روافع العيساوية، والشوارع بمجلس قروي اولاد حمزة، وقرية الشهداء.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بأعمال التطهير والتعقيم بأماكن حالات الإصابة، وشوارع "بحرى البلد بجوار مدرسة الفنية بنات، وشارع موقف الأتوبيس -منطقة شارع أبو بكر وعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، والأماكن الحيوية".

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال الرش والتطهير بـ " شارع البحر الأعظم، ومحكمة البلينا الجزئية، والنيابة الإدارية، ومسجد المحكمة، ومدرسة البلينا تعليم اساسي، ومدرسة البلينا الفندقية، ومدرسة البلينا للغات، ومنطقة تقسيم الملعب الرياضي، و شوارع ومرافق ومباني قرية بني حميل، ومداخل ومخارج المدينة، وشارع ترعة ام الطبول حتى الصنايع بنين، ومدرسة أبو خليل الخاصة، وشارع محمد الامير، وإدارة التأمينات الاجتماعية، ومبنى مصر للتأمين، ومستشفى الشاذلية، وديوان مكتب العمل لشركة مياه الشرب، وشارع البحر الأعظم، وشارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادي، وشارع مدرسة الصنايع بنات، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية، ومحطة السكة الحديد، وشارع خور الساحل، والبوسطة الرئيسية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال التطهير والتعقيم بـ "منطقة كوم إدريس بالطليحات - مبني مركز الشرطة - مبني مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني الوحدة المحلية بعنيبس - مبني نقطة شرطة عنيبس - مبني مكتب بريد عنيبس - مكتب بريد مبانى عنيبس - مكتب بريد الحرافشة - مكتب بريد نزة الهيش - مكتب بريد نزة الحاجر - مبني الوحدة البيطرية بعنيبس - موقف مدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري - شارع المدارس" .

وقام حي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشوارع " الفاروق - أحمد عبدالرؤوف - عبدالواحد - فوزى بلال - صابر عبدالعزيز - المركز التجارى الإسلامى بشارع سوهاج أسيوط أمام الحماية المدنية " .